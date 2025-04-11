المنيا ترد على المشككين: لن نتراجع عن منظومة النقل الجديدة بعد فقدان 332 مواطنًا - صور

المنيا-جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، بياناً أكدت خلاله أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات تحريضية ومغلوطة تستهدف إحباط العمل بمنظومة استبدال سيارات “البيك أب” بسيارات ميكروباص حضارية، والتي تم إطلاقها استجابة لرغبة المواطنين وحرصًا على أرواحهم وسلامتهم وكرامتهم.

وتشير المحافظة إلى أن هذه المنظومة جاءت تلبية لمطالب ملحة ومتكررة من أبناء المحافظة من كافة فئات وأطياف المجتمع وخاصة عقب تزايد معدلات الحوادث والوفيات والإصابات والعاهات المستديمة الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لمركبات “البيك أب” في نقل الركاب، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور، وإن هذه المركبات مصرح لها فقط بنقل البضائع، وليس المواطنين، والأخطر من ذلك قيام بعض سائقي هذه المركبات بتحميل الركاب على الأسطح، مما يزيد من تعرضهم للحوادث، وأسفر عن وقوع اكثر من 332 حالة وفاة و ما يقرب من 717 إصابة و 342 حادثا وإتلاف 336 سيارة خلال العام الماضى.

وشهدت المنظومة منذ انطلاقها نجاحًا كبيرًا بمراكز المحافظة، وتم استبدال ما يزيد عن 2000 فى مركز ومدينة المنيا تحديداً مما جعلها خالية من سيارات البيك اب وهو ما يعكس الإقبال الواسع من المواطنين على المبادرة، التي وفرت لهم وسيلة نقل حضارية وآمنة ومريحة، كما حققت أرباحًا ملموسة لأصحاب السيارات الميكروباص الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، و يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من العائد اليومي الذى يصب فى صالح مالكى تلك المركبات ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى، إلى جانب تسديد أقساط ميسرة من قبل البنك الزراعى وفق بروتوكول تم توقيعه بين المحافظة والبنك للتيسير على أصحاب السيارات المستبدلة أو الراغبين فى الاستبدال.

وفي الوقت ذاته، تنفي المحافظة المزاعم التي تروج بأن المنظومة تؤدي إلى "قطع الأرزاق" مؤكدة أن سيارات “البيك أب” دورها نقل البضائع والخضروات، والسلع وليس البشر ، فى حال عدم رغبة مالكي تلك السيارات الانضمام إلى منظومة الاستبدال وهو ما يحقق لهم مصدر رزق شريف فى الإطار القانونى المرخصة على أساسه.

تؤكد المحافظة على استمرار الدفع بسيارات مشروع النقل الجماعى التابع للمحافظة وتوفير البدائل اللازمة من خطوط سير الميكروباصات الأخرى لكافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية .

وتهيب المحافظة بعدم الانسياق لمثل هذه الدعوات الهدامة التى تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ولعصور مضت وتشوه الإنجازات ولا تسعى إلى التطوير والارتقاء بحياة المواطنين وصون كرامتهم وآدميتهم.

وتعلن محافظة المنيا عزمها مواصلة تطبيق منظومة الاستبدال، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتلبيةً لمطالبهم، مع الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.