"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك

كتب - فادى الصاوي:

في ظل حرص الحكومة المصرية على ضبط أسعار تعريفة الركوب في وسائل النقل العام عقب القرارات الأخيرة بتحريك أسعار الوقود، وتأكيدها على وجود تعريفات محددة وملزمة لجميع السائقين على مستوى الجمهورية، يتزايد التساؤل حول آليات حماية المواطنين من أي محاولات استغلال أو فرض زيادات غير قانونية من قبل بعض السائقين.

وفي هذا السياق، ينشر موقع "مصراوي"، قائمة بالأرقام التى خصصها المسئولون بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأجرة المواصلات العامة، لضمان حصولهم على حقهم في استخدام وسائل نقل آمنة وبتكلفة عادلة ومحددة.

الأقصر

البداية مع محافظة الأقصر التى تتلقي شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 2374903 – 2372188.

للاطلاع على التعريفة الجديدة للمواصلات في الأقصر اضغط هنـــــا

مطروح

فيما دعت محافظة مطروح، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي زيادات غير قانونية في الأجرة عبر الخط الساخن 114 أو الأرقام 0464933158 و0464943692، حيث يتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

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القليوبية

محافظة القليوبية، أعلنت أنها تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461، مؤكدة استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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الغربية

فيما دعت محافظة الغربية، المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على تطبيق واتساب بالأرقام: (01550502836 – 01550502837 – 01550502834)، والخطوط الساخنة: غرفة عمليات المرور: 0403454599، غرفة عمليات المحافظة: 0403341233، إدارة المواقف: 01006966983

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القاهرة

فى القاهرة والجيزة تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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الإسكندرية

وفى الاسكندرية، أعلنت المحافظة عن أرقام الطوارئ (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134) لاستقبال الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالتعريفة الجديدة.

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أسيوط

وخصصت محافظة أسيوط، بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة رقم (114)، أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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الفيوم

طالبت محافظة الفيوم، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، عبر أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

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كفر الشيخ

وناشد محافظة كفرالشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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البحيرة

خصصت محافظة البحيرة، الأرقام التالية الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية: 0453345599، 0453349447، 0453342134، 0453356397، فاكس: 01119996050.

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سوهاج

وحددت محافظة سوهاج، الأرقام والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين من السائقين المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة التي حددتها المحافظة، وجاءت القائمة كالتالي: الخط الساخن 114، واتس اب 01225487733، غرفة العمليات 0934608073، إدارة المواقف 01123388360، غرفة عمليات مرور سوهاج، الخط الأرضى 0932130134، الأرقام الساخنة ( الخط الساخن 15330، صوتك مسموع واتس اب 0120035311، الشكاوى الحكومية الموحدة 16528).

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الدقهلية

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 0502314880 - 0502327792- 0502316644 لتلقي كاوى المواطنين من استغلال السائقين زيادة البنديرة عن التعريفة المقررة وذلك بعد زيادة أسعار الوقود.

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دمياط

وخصصت محافظة دمياط الأرقام التالية ” ١١٤” و ” ٢٢٦٤١٢١” أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (01556681111) (01556682222)، لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات التسعيرة الجديدة.

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الإسماعيلية

ودعت محافظة الإسماعيلية، المواطنين، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعريقة الجديدة للمواصلات على الأرقام التالية، الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية عن رقمين للاتصال بالخط الساخن منهما الأرضي برقم 055 2303693 أو الرقم المختصر 114، مؤكدة إمكانية التواصل على مدار اليوم خلال 24 ساعة.

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المنيا

وناشدت محافظة المنيا، المواطنين بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 – 2320001 086 لغرفة عمليات المحافظة الرئيسية التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة.

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بني سويف

وأعلنت محافظة بني سويف عن تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة في تطبيق الأجرة المقررة من قبل السائقين، وهى الخط الساخن لمحافظة بني سويف: 114، والخط الساخن لإدارة مرور بني سويف: 136.

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