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سائحة أمريكية تشهر إسلامها في الساحة الرضوانية بالأقصر

05:56 م الجمعة 11 أبريل 2025

سائحة أمريكية تشهر إسلامها في الساحة الرضوانية بال

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الأقصر - محمد محروس:

أشهرت سائحة أمريكية إسلامها، اليوم الجمعة، داخل الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وقامت السيدة، التي كانت تعرف باسم أماندا، بنطق الشهادتين على يد الشيخ صفوت بدران، وبحضور فضيلة الشيخ عبدالله صالح رضوان، رائد الساحة الرضوانية، وجمع من المحبين والمريدين.

واختارت لنفسها اسم "عائشة" تيمنًا بأم المؤمنين رضي الله عنها، لتتعالى بعدها أصوات التكبير والتهليل في أرجاء الساحة.

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سائحة أمريكية تشهر إسلامها الأقصر صلاة الجمعة
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