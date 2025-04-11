خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف عن تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة في تطبيق الأجرة المقررة من قبل السائقين، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط المنظومة، وتحقيق الانضباط في مواقف السيارات، وخطوط النقل الداخلي والخارجي.

وأكدت المحافظة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن لمحافظة بني سويف: 114

و الخط الساخن لإدارة مرور بني سويف: 136

وشددت المحافظة على التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر غرف العمليات، بالتنسيق مع المرور والوحدات المحلية، وإدارة المواقف، مؤكدة أن أي سائق يثبت تجاوزه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، التي قد تشمل توقيع غرامات وسحب الترخيص.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي محاولة لاستغلال الزيادة في أسعار الوقود لتحصيل أجرة غير قانونية، مؤكدة أن الالتزام بالتعريفة الجديدة مسؤولية جماعية للحفاظ على حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.

