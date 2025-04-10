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29 مخالصة لشركة المياه.. المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة التزوير بالقليوبية

04:49 م الخميس 10 أبريل 2025

محكمة جنايات شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات، لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وأحالت النيابة العامة أحمد. ج. ا، 48 سنة، صاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19764 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024، لأنه في وقت سابق، تم تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي 29 مخالصة قضائية، المنسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زورًا لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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