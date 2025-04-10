المشرف على تشغيل المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية تتفقد مستشفى شرق المدينة -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف على متابعة وتشغيل مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية؛ جولة ميدانية بمستشفى شرق المدينة التخصصي التابع لوزارة الصحة.

وشكّلت الدكتورة ميرفت السيد؛ لجنة متابعة من فريق الإشراف المصاحب لها لتفقد أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، المختبرات، الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، والحضّانات.

وأوضحت أنه جرى التأكد من انتظام سير العمل وتوافر الكوادر الطبية والاستماع إلى المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور عبد الله الفرماوي، مدير مستشفى شرق المدينة التخصصي.

وثمنت المشرف على متابعة وتشغيل مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية الجهود المبذولة داخل المستشفى، مؤكدةً أن المتابعة المستمرة ستظل نهجًا ثابتًا لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية الآمنة.

يذكر أن الدكتورة ميرفت السيد تم تكليفها بقرار من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للإشراف على تشغيل ومتابعة مستشفيات الأمانة بمحافظة الإسكندرية، والتي تشمل مستشفى شرق المدينة التخصصي، مستشفى القباري التخصصي، مستشفى العجمي النموذجي، والمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة.

ويشمل قرار التكليف رفع تقارير شهرية عن ما تم من الأعمال والإنجازات والإجراءات المتخذة.