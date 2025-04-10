بالصور- مدبولي يتفقد كوبري منقباد العلوي ومشروع ازدواج طريق "أسيوط - ديروط"

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، كوبري منقباد العلوي ومشروع ازدواج طريق "أسيوط-ديروط" الزراعي.

يُعد كوبري منقباد العلوي أحد المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ومن أبرز المشروعات التي تُسهم في تيسير حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المنطقة. يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للدفع بالمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يمتد كوبري منقباد العلوي على طول 1900 متر وعرض 16.7 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب نصف مليار جنيه. يخدم الكوبري قرية منقباد والمناطق المجاورة، مما يساهم في تحسين الربط بين القرى والمراكز المجاورة، ويقلل من التكدس المروري على الطرق الرئيسية. يُسهم الكوبري أيضًا في الحد من الحوادث المرورية، ويُعتبر من المشروعات التي تدعم حركة التنمية في مناطق الريف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إلى أن الأعمال تمت وفقًا لأعلى المعايير لضمان سلامة وأمان المواطنين. وأكد أن المشروع يندرج ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق الحيوية التي تخدم سكان المحافظة. وجه المحافظ بضرورة استكمال كافة أعمال التشطيبات بأعلى كفاءة وجودة، مع متابعة المشاريع الأخرى التي تعزز من شبكة الطرق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد في حركة التنقل بين القرى والمراكز.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

يرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.