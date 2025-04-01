بسبب مراجيح العيد.. صاحب كافتيريا يستعين بأشقائه للتخلص من تاجر حمير في الغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

تلقى تاجر حمير طعنة نافذة في القلب أودت بحياته، اليوم الثلاثاء، خلال مشاجرة مع صاحب كافتيريا استعان بأشقائه الثلاثة، بقرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا بورد بلاغ يفيد استقبال مستشفى قطور المركزي شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتبين مصرع شخص يدعى "مصطفى .ب .ز" 45 عامًا، تاجر حمير، على يد صاحب كافتيريا وله سجل جنائي، إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب مراجيح العيد، على إثرها استعان المتهم بـ3 من أشقائه.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.