مشايخ يلعبون بالبالونات مع الأطفال في مسجد.. وأوقاف الإسماعيلية تعلق -فيديو

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الأشخاص يشاركون الأطفال في اللعب بالبالونات داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، وسط تساؤلات حول مدى التزام الواقعة بحرمة المساجد.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المسجد الظاهر في الفيديو هو مسجد الزهراء يتبع إداريًا هيئة قناة السويس، لكنه يخضع للإشراف الدعوي لمديرية الأوقاف، حيث يتم إرسال خطيب الجمعة أسبوعيًا من قبل المديرية لإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة، بينما يتولى القائمون على المسجد تسيير الشعائر الدينية اليومية.

وأضاف عطيفي أن المشايخ الذين ظهروا في الفيديو ليسوا أئمة تابعين لوزارة الأوقاف، وإنما هم من القائمين على الشعائر داخل المسجد، مؤكدًا أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية هذا التصرف، وأنها تضع ضوابط صارمة لتنظيم العمل الدعوي داخل المساجد التابعة لها، وفق منهج وسطي معتدل.

وشدد وكيل الأوقاف على أن الوزارة لا تتهاون مع أي ممارسات غير منضبطة تمس قدسية المساجد، حيث تُخصص هذه الأماكن للعبادة فقط. كما أشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين الأوقاف وهيئة قناة السويس بشأن بعض المساجد، لكنه أكد أن الواقعة محل الجدل لم تكن بإشراف الأوقاف.

وأثار الفيديو موجة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن المشهد عفوي وتربوي يهدف إلى إدخال السرور على الأطفال، وبين من اعتبره مخالفًا لقدسية المساجد، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لضبط مثل هذه الأمور مستقبلاً.