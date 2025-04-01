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الفيوم تتحدى الأسد.. 6 آلاف زائر يحتفلون بالعيد بين الحيوانات و"كوكي" يرقص بالنظارة -صور

02:38 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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الفيوم - حسين فتحى:

شهدت حديقة حيوان الفيوم، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، متحديةً بذلك واقعة التهام أحد الأسود لحارسه قبل أشهر، ليقضي الآلاف من المواطنين يومًا ممتعًا بين أحضان الطبيعة والحيوانات.

وأوضحت الدكتورة نهى مصطفى، مدير حديقة حيوان الفيوم، أن الحديقة استقبلت أكثر من 6 آلاف زائر من مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى زوار من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، مشيرةً إلى أن الحديقة شهدت مؤخرًا تطويرًا كبيرًا، حيث تم تزويدها بمجموعة متنوعة من الحيوانات، أبرزها القرد "كوكي" الذي خطف الأنظار بحركاته البهلوانية، وقدرته على الرقص والتوقيع على الأوراق وفتح زجاجات المشروبات الغذائية بنفسه، وظهر اليوم مرتديًا نظارة شمس، مما أضفى جوًا من المرح على الحضور.

وأضافت أن الحديقة تضم أيضًا أسودًا مفترسة، ونسورًا، وغزلانًا، وفرس النهر، وثعابين، وسلاحف، وطيورًا، وطواويس، بالإضافة إلى ملاهي وألعاب للأطفال، وكافتيريات تقدم المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة.

وأكدت الدكتورة نهى مصطفى، أن الحديقة تبلغ مساحتها حوالي 21 ألف متر مربع، وتوفر لزوارها تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين الترفيه والتعرف على عالم الحيوان.

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حديقة حيوان الفيوم الفيوم عيد الفطر 2025
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