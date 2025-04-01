رئيس قطاع مياه الشرب بجنوب سيناء يتابع سير العمل بالمحطات -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى المهندس خالد نبيل، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، جولة تفقدية على محطات المياه لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بضرورة تكثيف أعمال المرور على المحطات خلال إجازة العيد، لضمان سير العمل بكفاءة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتفقد رئيس القطاع خلال الجولة محطات المياه بمدن شرم الشيخ طور سيناء، والمرور على مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمدينة دهب.

وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره لجهودهم والتزامهم بتنفيذ خطة العمل خلال فترة الإجازة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال رئيس القطاع، إنه جاري إحلال وتجديد محطة التحلية القديمة الوحدة الثالثة، والصرف الصحي بمحطة العصلة الجديدة، ومحطة اللاجونا المشربة، وخزان العصلة بسعة 2000 متر مكعب، مشيرًا إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وتتكون من مبنى تحلية، مجموعة مخازن، شبكة مواسير أقطار مختلفة، مبنى إداري، مأخذ بحري، مبنى محولات ومولدات، سور مباني بطول 450 متر، 4 وحدات تحلية بسعة 5 آلاف متر مكعب يومي، 2 ماكينة توليد كهرباء بجهد 1500 ك.ف.أ، معالجة ابتدائية، طلمبات لرفع المياه المنتجة، مظلة للفلاتر، موفر الطاقة باستغلال المياه المرتجعة لتوفير نسبة 40% من الطاقة المستهلكة، و2 خط ربط محطة التحلية بولي إيثيلين أقطار مختلفة "400 مم - 560 مم" بإجمالي أطوال 7,2 كيلو متر بضغط 10 بار.

وأكد أنه جرى رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة خلال أيام العيد، مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال 3 ورديات لسرعة تلقى البلاغات الطارئة، والتأكيد على ضرورة متابعة صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، وسرعة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الخط الساخن بأي طارئ في حينه، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن على جميع الإدارات التابعة، والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية.

وتابع : كما يجري المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة في حال حدوث أي أعطال مفاجأة، والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، والتنبيه على الحملة الميكانيكية برفع درجة استعداد المعدات والسيارات، خاصة سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح، مع زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات.

وأشار إلى استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة طوال أيام أجازة العيد، لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع، وذلك تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن إدارة التوعية قامت بتنظيم مجموعة من اللقاءات مع المواطنين لتوضيح أهمية الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها خلال التجهيزات الخاصة باستقبال العيد، وذلك بالتعاون مع مراكز خدمة العملاء بشمال وجنوب سيناء.