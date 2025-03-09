محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلي بعد أعمال الإحلال والتجديد (صور)



قنا - عبد الرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه حجازة قبلي بمركز قوص، بطاقة 90 لترًا/ثانية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ أن المحطة، التي تخدم نحو 30 ألف مستفيد، تم تطويرها باستثمارات بلغت 5 ملايين جنيه، ضمن المشروعات القومية التابعة لشركة مياه الشرب.

وأكد عبد الحليم أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان وصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، مشددًا على التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع مياه الشرب، من خلال تطوير المحطات القائمة والتوسع في المشروعات، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.