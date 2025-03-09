قرار جديد بشأن المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة بدورة مياه مسجد 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يشير إلى تعرض طفلة تدعى روناء.ع 9 سنوات لاعتداء جنسي من قبل شاب ثلاثيني بمنطقة سوق ابني بيتك الحي العاشر في مدينة العاشر من رمضان داخل دورة مياه أحد مساجد قسم شرطة ثالث.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين تعدي شاب جنسيا على طفلة داخل دورة مياه بأحد مساجد العاشر، وجرى ضبطه من قبل المواطنين، ووصل رجال المباحث الذين القوا القبض عليه و اقتادوه إلى قسم الشرطة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام وتم التجديد 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات.

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