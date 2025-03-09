اشتعال النيران في سيارة كونتينر على الطريق الصحراوي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، دائرة مركز شرطة البلينا، اشتعال النيران في سيارة نقل كونتينر، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا باشتعال النيران في سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل بكونتينر "فارغة" ملك شركة خاصة للنقل والتجارة والتوزيع بسوهاج قيادة "فيصل. ع" 60 عامًا سائق على الطريق المشار إليه فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من مقدمة السيارة وأسفل الكابينة واشتعال النيران بها.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق كابينة السيارة والجزء الأمامي، وأفاد قائد السيارة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ببطارية السيارة، ونفى الشبهة الجنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.