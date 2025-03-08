مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم تروسيكل مع دراجة بخارية، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع دراجة بخارية، أمام عزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين مصرع "طه.ع.ط"، 18 عامًا، وإصابة "يوسف.أ.ع"، 18 عامًا، كسر مضاعف بالقدم اليمنى، واشتباه نزيف داخلي، و "شريف.ج.أ"، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و نجله "محمد"، 13 عامًا، كدمات متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.