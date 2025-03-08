ضبط لحوم وفراخ وكبدة فاسدة.. تموين المنيا تكثف حملاتها على الأسواق

المنيا-جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مشدداً على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير عدة مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.