‬"خدمة بيوت الله شرف".. افتتاح 3 مساجد جديدة في كفر الشيخ- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بمراكز الرياض، وبلطيم، ومطوبس.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أكد المحافظ أنه جرى افتتاح مسجد التوحيد، بقرية الخبي، مركز الرياض، ومسجد العياش الشرقي، بقرية العياش، مركز بلطيم، ومسجد جامع، بقرية قومسيون، مركز مطوبس، وذلك تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "تَعْزِيزُ الهُوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِي صِنَاعَةِ الحَضَارَةِ".

وقال إن الهدف من تلك الخطبة هو التوعية بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها في صناعة الحضارة، فضلًا عن تناول التحذير البالغ من السلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.

وقال محافظ كفر الشيخ إن افتتاح تلك المساجد تأتي امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة.