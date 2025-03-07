صلى على زوجته ودفنها وعاد إلى ذات المسجد فمات بعد الوضوء بكفرالشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة فوه في كفر الشيخ، وفاة زوجين خلال ساعات معدودة بعدما توفت الزوجة أولا وجرى دفنها ظهرًا ليلحق بها زوجها عصرًا في نفس اليوم بعد سقوطه مغشيًا عليه داخل مسجد المعهد الديني.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء فيها بعدما دون رواد موقع "فيسبوك" كلمات الحزن على رحيله بعد وفاة زوجته بساعات معدودة.

كشف سعد بدر، من أهالي مدينة فوه لـ"مصراوي" عن وفاة أحمد سعد الأحول، في العقد السادس من العمر، ويعمل "ترزي" عقب وفاة زوجته بساعات معدودة بعدما فرغ من دفنها ظهرًا ليلحق بها عصرًا في نفس اليوم وسط حالة من الحزن سادت بين أهالى مدينة فوه.

وأكد أن الزوج المتوفى قبل رحيله ودع زوجته بإقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد المعهد الديني الكائن في نهاية شارع الفتح بمدينة فوه، وفي مقابر فوه، وبعد ذلك توجه لأداء صلاة العصر بنفس المسجد، وبعدما انتهى من أداء الصلاة استمع للدرس الديني المخصص بشأن فضائل الصيام، وشهر رمضان والذي كان يلقيه الشيخ متولي مكي، خطيب المسجد.

وقال إنه خلال تلك اللحظات وهو داخل المسجد فوجئ المصلين بسقوطه مغشيًا عليه وتبين أنها كانت اللحظات الأخيرة في حياته ليجرى الإعلان بعد ذلك عن وفاته قبل أن يتلقى العزاء في زوجته وجرى إلغائه بسبب رحيله الرجل.

وأضاف أنه وفق ذلك أقيمت صلاة الجنازة عليه في نفس المسجد الذي سقط مغشيًا عليه فيه، وأقيمت فيه ايضًا صلاة الجنازة على زوجته، ودفنه عقب صلاة التراويح، ليتحول عزاء الزوجة إلى عزاء في كلاهما.