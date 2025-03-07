أجواء أوروبية.. 6 صور ترصد جمال الطبيعة بالبحيرة عقب تساقط الثلوج عليها

البحيرة - أحمد نصرة:

أظهرت مجموعة من الصور التقطها مصور هاو بعدسة كاميرا هاتفه جمال الطبيعة عقب تساقط الثلوج على قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

ولاقت الصور التي التقطت وسط الزراعات وأشجار الموالح بالقرب من قرية نجيب محفوظ، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودخل البعض في مقارنات بينها وبين الدول الأوروبية التي يكسو الجليد أراضيها خلال الشتاء.

وتشهد محافظة البحيرة منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تسببت في سقوط أمطار رعدية، صاحبها سقوط الثلوج في بعض المناطق.