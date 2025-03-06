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ضبط 3 آلاف عبوة مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة في سوهاج (صور)

09:18 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
  • عرض 10 صورة
    ضبط مفرقعات وألعاب نارية غير مرخصة
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمالي سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 3 آلاف عبوة مفرقعات وألعاب نارية متنوعة، خلال حملة مكبرة استهدفت أماكن بيع وتداول هذه المواد غير المرخصة في الأسواق.

شارك في الحملة أحمد حسن سنجر، رئيس المدينة، ونائبه منصور حزين، إلى جانب مسؤولي إدارة تموين طما وعدد من قيادات الوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية ذات الأحجام المختلفة، التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

ووجّه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة بيع المفرقعات، نظرًا لمخاطرها على الأطفال والمواطنين، مع تكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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