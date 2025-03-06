إعلان

الخانكة تودع مصليًا.. موظف يفارق الحياة ساجدًا في صلاة التراويح

11:12 ص الخميس 06 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية، إلى دفتر عزاء، حزنا على وفاة عادل محمد السيد، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، أثناء صلاة التراويح أمس الأربعاء داخل مسجد الحمامصة بأبو زعبل في خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث سقط في الركعة الثانية مغشيا عليه وتوفي في الحال.

وأوضح الأهالي أن المتوفي يعمل موظفا بشؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة سقط مغشيا عليه على وجهه أثناء صلاة التراويح في الركعة الأولى في مسجد الحمامصة بأبو زعبل، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وسيتم دفنه اليوم بعد صلاة الظهر.

وأوضح الأهالي أن المتوفي كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة ويستحق ان يفوز بحسن الخاتمة .

يذكر أن الموظف المتوفي كان يعمل في شؤون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، قبل أن يتم نقله إلى قسم الحملة مؤخرا قبل وفاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخانكة وفاة موظف صلاة التراويح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان