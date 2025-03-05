جثتان و12 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث "وردية الموت" في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت

لقي شابان مصرعهما بينما أصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق "العاشر - بلبيس" بمحافظة الشرقية.

تلقى أهالي قرية نشوة بمركز الزقازيق خبرا صادما في الساعة الثامنة صباحا اليوم الأربعاء، بانقلاب سيارة الوردية الذي ينقل العمال من القرية للمصنع محل عملهم، جاء الخبر كالصاعقة فالجميع من أهالي القرية متضرر من الحادث، إذ أصيب نحو 12 شخصا، ولقي اثنان مصرعهما.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى مصرع مواطنين وإصابة 12 آخرين بسبب تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي أمام قوات الأمن بطريق بلبيس العاشر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من: أمين جلال السيد 49 سنة من قرية نشوة، سامح حسن حسني 48 سنة، إسماعيل نصر إسماعيل 34 سنة، جمعة سمارة عبد المعبود 34 سنة، رجب عبد العظيم جبر 51 سنة، محمود علوان خميس 35، عبد العظيم أحمد عبد العظيم 34 سنة، أحمد محمد إبراهيم 24 سنة، عاطف محمد إبراهيم 35، أحمد طارق 28 سنة، عماد حسني 18سنة، محمد عبد المنعم هاشم 37 سنة، ولقي الشابان إسماعيل نصر الشحات وحسن حسن الجلا مصرعهما في الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومباشرة حالتهم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات المعنية لحين إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهما.