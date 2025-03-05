"الملاكي اتعجنت".. مصرع 2 وإصابة 13 في حادث مروع بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه أمام مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى ورود بلاغا يفيد بمصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 13 مواطن ومصرع مواطنين بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها فيما تم إعادة حركة المرور برفع إشغالات الطريق.