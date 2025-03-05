ننشر جداول امتحانات شهر مارس لجميع صفوف النقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لتبدأ من 9 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 16.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة بأن يكون الاختبار الأول لشهر مارس الجارى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي يشمل ماتم دراسته من الأسبوع الأول من توزيع المنهج فى الفصل الدراسى الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط، وذلك بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذه الفترة.

كما أكد وكيل الوزارة أنه بالنسبة لمواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي فإنه وفقا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 تعقد اختبارات المرحلة الإعدادية خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وبالنسبة لجدول امتحانات صفوف النقل الثانوى ووفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 فإنه تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسى مع تحديد فترة كاملة أو نصف فترة لكل مادة وفقا لأهميتها.