5 مصابين في تصادم سيارة نقل أموال بـ"توكتوك" ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة، اليوم، إثر تصادم بين سيارة نقل أموال وتوك توك بالقرب من قرية كفر أبجيج بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع التصادم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة:

فاطمة.ح.ع (33 عامًا) - سحجات بالجسم.

ياسمين.ح.ع (26 عامًا) - اشتباه كسر بالساق الأيسر والكتف.

أحمد.م.ع (32 عامًا) - جرح قطعي بالجبهة، جروح بالذراع الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

فرح.م.س (14 عامًا) - سحجات بالجسم.

محروسة.س.ع (30 عامًا) - سحجات وجروح قطعية بالوجه.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.