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"رحل بعد زوجته بـ20 ساعة".. حزن في قرية كفر شبرازنجا بالمنوفية- صور

04:04 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

شيع أهالي قرية شبرازنجا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جثمان رجل رحل بعد زوجته بعشرين ساعة فقط، ما اعتبره الأهالي وكأنه لم يتحمل الحياة بدونها، ليرحل بعدها في اليوم التالي ويجمعها قبر واحد.

وودع أهالي القرية أول أمس "سعاد عزام"، وعقب صلاة الظهر كان الأهالي نفسهم في جنازة زوجها "محمد فهميم عزام"، عقب الصلاة على جثمانه من مسجد عزام بالقرية، وسط حالة من الحزن.

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زوج يرحل بعد زوجته بـ20 ساعة زوج يرحل بعد زوجته في المنوفية المنوفية
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