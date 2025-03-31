وقفات حاشدة بعد صلاة العيد في السادات بالمنوفية تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

المنوفية - أحمد الباهي:

شارك أكثر من 50 ألف مواطن من أبناء محافظة المنوفية في وقفات احتجاجية بعد صلاة العيد في ساحة المجمع الإسلامي بمدينة السادات، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وعبر المشاركون عن رفضهم محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية، ورفعوا لافتات تحمل شعارات "لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية.. كلنا وراك يا ريس"، مشديين على أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لرفض كل أشكال التطهير العرقي في غزة وفي الضفة وفي القدس، مؤكدين لوسائل الإعلام الأجنبية أن الرأي العام المصري لن يسمح على الإطلاق بتنفيذ مخطط نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.