الرايات صفراء.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر -صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إقبالا متوسطا من المواطنين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط نسب إشغالات تراوحت بين 20% إلى 25% في أغلب الشواطئ.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، مع ساعات النهار الأولى لليوم الإثنين على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 52 شاطئًا، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع أول أيام العيد وسط أجواء طقس معتدل.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا متوسطا يصل إلى 25%، بينما شهدت شواطئ القطاع الغربي إقبالا ضعيفا يصل إلى 5%.

ورفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الصفراء، والتي تشير إلى وجود بعض الاضطرابات في أمواج البحر ولكنها تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

ويسود الإسكندرية طقس حار نهارا معتدل ليلا، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 30 للعظمى و 16 للصغرى، فيما يشهد البحر المتوسط اضطرابا في الملاحة البحرية وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلو متر/ الساعة وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.