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محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز

07:47 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (5)
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (6)
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (7)
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (8)
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (4)
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    محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد عمر بن عبد العزي (1)
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بني سويف-حمدي سليمان:

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وشارك في الصلاة بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مدير الأمن، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشهدت الساحة إجراءات أمنية مشددة، حيث قامت قوات الشرطة والمرور بتأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية بمحيطه، وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

وفي خطبة العيد، أكد الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، أن العيد هو يوم الفرحة والطاعة، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام والتوسعة على الأهل، والتراحم بين المسلمين، بما يعكس روح الإسلام وسماحته.

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محافظ بني سويف محمد هاني غنيم صلاة عيد الفطر
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