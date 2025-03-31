بالصور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى آلاف المواطنين في محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في الساحات المخصصة بمختلف المدن والمراكز، وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء احتفالية سادتها البهجة والفرحة.

وتقدَّم اللواء د. علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صفوف المصلين في الساحة الأولى بنادي "سيتي كلوب"، برفقة نائبه عمرو البشبيشي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، فيما شارك رؤساء الوحدات المحلية في أداء الصلاة بالساحات المخصصة في مختلف المناطق.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل المصلون التهاني والمصافحات ابتهاجًا بالعيد، بينما سادت أجواء من البهجة والمرح، حيث تبادل البعض القفشات والابتسامات في أجواء مليئة بالود والسرور.