الجثة تحولت لأشلاء.. مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

تحولت جثة شخص مجهول الهوية إلى أشلاء، بعدما صدمه القطار، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص مجهول الهوية، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتحولت جثته إلى أشلاء.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف هوية المتوفي.