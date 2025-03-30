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إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث بقنا

01:53 م الأحد 30 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قرية صوص التابعة لمركز نقادة غربي قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مرفق الإسعاف، بانقلاب سيارة ملاكي، أمام قرية صوص التابعة لمركز نقادة.

جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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