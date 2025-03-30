دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بمؤتمر تمريض جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي الحادي عشر تحت عنوان “تعزيز نظام رعاية صحية مستدام – دور الذكاء الاصطناعي في التمريض”، وذلك يوم الخميس 17 أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتتولى الدكتورة هدير حسين مهام مقرر المؤتمر، بينما تشغل الدكتورة مي جمال منصب مساعد مقرر المؤتمر. ويهدف الحدث إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التمريضية، وتعزيز استدامة النظم الصحية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

يركز المؤتمر على عدة موضوعات رئيسية، أبرزها تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات التمريضية المستدامة و توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم استدامة نظم الصحة العالمية ،تعزيز الابتكار والكفاءة في مجال التمريض من خلال الذكاء الاصطناعي.

كذي دور الذكاء الاصطناعي في دعم الرعاية الصحية المبنية على الأدلة ودمج الذكاء الاصطناعي في مناهج تعليم التمريض لإعداد كوادر مؤهلة للمستقبل بالإضافة إلى استعراض نماذج تبني الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى وبناء “المستشفيات الخضراء” ،آليات تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى وتقليل التأثير البيئي.

يعد المؤتمر منصة علمية تجمع الأكاديميين والمتخصصين والطلاب لمناقشة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية، مما يسهم في نشر الوعي بأهمية الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتأهيل الكوادر التمريضية لمواكبة التغيرات السريعة في القطاع الصحي.