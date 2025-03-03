مستشفى رمد المنيا يستقبل جهاز "فاكو-شبكية" المتطور لعلاج أمراض العيون

المنيا-جمال محمد:

استقبل مستشفى رمد المنيا جهاز "فاكو-شبكية" المتطور، والذي يُعد إضافة ثمينة في مجال علاج أمراض العيون، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية" وجهود الدولة المستمرة للقضاء على قوائم الانتظار وتوفير العلاج على نفقة الدولة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه جرى استلام جهاز "فاكو- شبكية" لإزالة المياه البيضاء، وجار قريبا البدء فى جراحات الشبكية لحالات نفقة الدولة والتأمين بمستشفي رمد المنيا، عقب الانتهاء من تطوير جناح العمليات الرئيسي بالمستشفى، والتى تشهد تطور كبير خلال الفترة الأخيرة ضمن تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف عبد الحكيم أن مستشفى الرمد بمحافظة المنيا تعد أحد أقدم المستشفيات التخصصية فى مجال العيون وتنال ثقة أهالي المحافظة فى عمليات جراحات العيون، ومع مد يد الدولة لها وضعت المستشفى على خارطة التطوير، ومن ذلك تطوير جناح عمليات جراحة العيون، والذى يشهد توسعا لاستقبال مزيداً من حالات نفقة الدولة والتأمين الصحى.