تنظم كلية الآداب بجامعة سوهاج احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية ومرور 50 عامًا على إنشائها، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، في حضور قيادات الجامعة ونخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج إن كلية الآداب تعد واحدة من الكليات العريقة والرائدة داخل الجامعة، وتمثل قلعة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنها خرجت على مدار نصف قرن نخبة متميزة من الأدباء والمثقفين والمؤرخين والإعلاميين والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الكلية منذ إنشائها عام 1975 لعبت دورًا مهمًا كمؤسسة تعليمية تنموية متعددة الأهداف، لافتًا إلى أن الاحتفالية تتضمن تكريم رواد الكلية وخريجيها الذين تقلدوا مناصب رفيعة، إلى جانب تكريم المؤسسين وكل من ساهم في بناء هذه القلعة التعليمية العريقة.

استعدادات الاحتفالية

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، أن إدارة الكلية تواصل استعداداتها المكثفة لتنظيم الاحتفالية وخروجها بالشكل اللائق باسم جامعة سوهاج، مؤكدًا أن الاحتفالية ستشهد حضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة وقيادات المجتمع المدني والمؤسسي.

معرض وثائقي وفعاليات ثقافية

وأشار عميد الكلية إلى أن برنامج الاحتفالية سيسلط الضوء على أبرز محطات التميز والإنجازات التي حققتها الكلية منذ إنشائها، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي توثق مسيرتها العلمية، بالإضافة إلى إقامة معرض وثائقي يضم مقتنيات وصورًا نادرة تعرض لأول مرة، بهدف توثيق الذاكرة المؤسسية للكلية وإبراز تاريخها الممتد على مدار 50 عامًا.