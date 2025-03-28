استئصال ورم ضخم من مخ طفلة في عملية جراحية ناجحة بجامعة أسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط، في استئصال ورم ضخم من بطينات المخ لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

تمت العملية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف، رئيس القسم ومدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

واستقبل المستشفى الطفلة التي كانت تعاني من اضطراب في درجة الوعي وعلامات ارتفاع في ضغط المخ. وبعد الفحص وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم ضخم بحجم 574 سم في بطينات المخ، بالإضافة إلى استسقاء في المخ. قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم بالكامل باستخدام أحدث التقنيات الجراحية. استقرت حالة الطفلة بعد الجراحة، وتم خروجها من المستشفى في حالة وعي كاملة وقوة عضلية طبيعية.

وأوضح الفريق الطبي، أن أورام بطينات المخ تُعد من أصعب وأعقد الأورام التي يتم التعامل معها جراحيًا، حيث تصل نسبة الوفاة في هذه الحالات إلى 50%.

تشكل الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، وضم الدكتور أسامة رمضان، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والطبيب محمود جرامون، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب أحمد أبو المجد، معيد بالقسم. كما تشكل فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، وضم الدكتور محمود كامل، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب لؤي جمال، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة.

وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين على جهودهم الكبيرة في إنجاح العملية.