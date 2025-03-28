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انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف على طريق "بنها - كفر شكر"

02:21 م الجمعة 28 مارس 2025

انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "بنها - كفر شكر"، بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف أمام قرية جمجرة دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف اصطدمت بسيارة ربع نقل أمام قرية جمجرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف في طريقها إلى محافظة الدقهلية عبر طريق "بنها - كفر شكر" واصطدمت بسيارة ربع نقل أمام قرية جمجرة.

جرى رفع تلفيات وآثار الحادث حفاظا على عدم تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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