تأمين المدقات وتجهيز المتنزهات.. جنوب سيناء تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عدة إجراءات عاجلة بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومنها منع إجازات المسؤولين، وتشكيل غرف عمليات فرعية، ونشر فرق أمنية ثابتة ومتحركة.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بكل مدينة للتواصل على مدار اليوم، وتوفير كافة الإمكانيات من تجهيز الشواطئ، والحدائق والميادين العامة، وتكثيف حملات النظافة بكافة القطاعات، ورش المسطحات الخضراء للتأكد من خلوها من الحشرات.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جاري تنفيذ خطة أمنية محكمة لتأمين السائحين والمواطنين خلال الاحتفالات، تضمنت تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، وتمشيط المدقات الجبلية، مراجعة الخطط التأمينية الخاصة بكل فندق، إضافة إلى التشديدات الأمنية وتفتيش القادمين والمغادرين للمحافظة دون استثناء بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى طابا، وتشديدات أمنية داخل المطارات، مع تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل المدن خاصة أماكن تجمع المواطنين، وعلى الطرق الدولية والشواطئ.

وأكد أنه يجري تأمين المدن السياحية على أعلى مستوى من خلال منظومة مراقبة متطورة، وخطط أمنية لا يشعر بها السائحين، خاصة أنها تشهد إقبال كبير من السائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيرًا إلى أن المنتجعات السياحية حرصت على إعداد برامج ترفيهية متنوعة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك لتنشيط السياحة.

وأشار إلى أنه جرى منع الإجازات لرؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمات، واستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري بكافة قطاعات المدن للتأكد من توفير الخدمات، مؤكدًا أن احتياطي المحافظة من السلع الغذائية يتجاوز في بعضها الـ 4 شهور، وجرى توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل مدينة كلًا حسب نسبة الكثافة بها، وأيضًا توفير المواد البترولية خاصة بمحطات الوقود التي توجد على الطرق الدولية، وتكثيف الحملات التموينية والصحية على أماكن تداول الأغذية للتأكد من صحة وسلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين، و التزام التجار بالتسعيرة.

وتابع : كما جرى التأكيد على رؤساء المدن بتوفير منفذين ومعدات للإنقاذ سريعة على الشواطئ العامة، والسماح للمواطنين بدخول الحدائق المتنزهات العامة مجانيًا دون رسوم، وغلق الشواطئ التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، وتكثيف حملات نظافة ورفع القمامة بشكل دوري من الميادين وأماكن تجمعات المواطنين، والتنسيق مع إدارة المرور، لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق الدولية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية داخل الطرق الرئيسية بكل مدينة لإحداث سيولة مرورية، وإلزام قائدي السيارات بالمحاور المرورية الخاصة بكل مدينة.