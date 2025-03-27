مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين وقع بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني زيد.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية مدخل قرية بني زيد ووجود حالة وفاة ومصابين .

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 اخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.