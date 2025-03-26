قلعة قايتباي تستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر بتجهيزات شاملة - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي أنهت استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز التجربة السياحية.

وأضاف متولي أن الاستعدادات تضمنت أعمال تقليم النجيل والأشجار وتركيب لوحات إرشادية للحجز الإلكتروني والخط الساخن، وتجهيز الحمامات بمواصفات فندقية متكاملة. وأضاف أن القلعة شهدت أعمال صيانة وترميم شاملة للسور الداخلي والخارجي والسراديب الساحلية، بالإضافة إلى الصهريج الأثري والمسجد الأثري، بما يضمن جاهزية المواقع المختلفة لاستقبال الزوار في أجواء مميزة.

وأوضح في تصريح صحفي؛ اليوم الأربعاء، أن مواعيد الزيارة خلال عيد الفطر تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، مع إغلاق شباك التذاكر في تمام الساعة 5 مساءً. وتم تحديد أسعار التذاكر بـ 150 جنيه للأجانب، و75 جنيه للطلاب الأجانب، و60 جنيه للمصريين، و30 جنيه للطلاب المصريين.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية أن القلعة ستقدم عروض الصوت والضوء خلال العيد، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 6:30 مساءً، يتبعه العرض الثاني الساعة 7:30 مساءً، والثالث الساعة 8:30 مساءً، مع إمكانية تنظيم عروض متتالية حسب الحجوزات.

وأوضح أن أسعار التذاكر لعروض الصوت والضوء حُددت بـ 200 جنيه لفئة VIP، و150 جنيه للمصريين، بينما تبلغ أسعار التذاكر الأجنبية لفئة VIP 1350 جنيه، و1125 جنيه للأجانب.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، على تحسين تجربة الزوار وتعزيز مكانة قلعة قايتباي كواحدة من أبرز المعالم السياحية في الإسكندرية، استعدادًا لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها خلال موسم العيد.