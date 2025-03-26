إصابة 10 أشخاص في انحراف أتوبيس على الصحراوي الغربي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 10 أشخاص ، اليوم الأربعاء، بجروح وكدمات، في انحراف أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انحراف أتوبيس عن الطريق، يقل 28 راكبا، بالقرب من إدارة مرور نجع حمادي.

وأسفر ذلك عن إصابة 10 أشخاص، بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.