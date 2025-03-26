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"تركها بالشارع".. ضبط مريض نفس كسر مقبرة واستخرج جثة في المنوفية

04:44 ص الأربعاء 26 مارس 2025

جثة_ ارشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أبلغ أهالي قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن مريض نفسي بقريتهم كسر أقفال إحدى المقابر واستخرج جثة وتركها في الطريق، ما استدعى الأهالي لتغطيتها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.

وتمكنت وحدة مباحث الباجور من ضبط مرتكب الواقعة، يُدعى "ع.ا.ا"، مريض نفسي، مقيم بقرية جروان، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أعادت وحدة المباحث الجثة إلى المقبرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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