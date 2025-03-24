إقبال كبير على مستشفيات سوهاج الجامعية.. ثقة متزايدة من المواطنين

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت إدارة التسجيل الطبي والإحصاء بمستشفيات سوهاج الجامعية، أن إجمالي عدد المترددين على أقسام الاستقبال المختلفة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى مارس ٢٠٢٥ بلغ نحو ١٧١ ألف و٤٨٧ مريضًا، والذي يبرهن على أنها تحظى بثقة المواطنين، حيث يتم استقبال الحالات على مدار ٢٤ ساعة داخل الأقسام المختلفة.

وتعد مستشفيات سوهاج الجامعية مركزاً طبياً متميزاً والذراع الطبي الأهم في جنوب الصعيد، وتقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمات الطبية بالمحافظة لآلاف من المرضى يومياً فى مختلف التخصصات.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج إحصائية بعدد المترددين على الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، حيث تردد على قسم الجراحة العامة ٥٤٥٠٠ مريض، وقسم الباطنة العامة ٣٨٣٧٦ مريض، وقسم العظام ١٩٥٨٤ مريض، وقسم الأطفال١٤٣٥٦ مريض، وقسم النساء والتوليد ٩٧٢٣ مريض، وقسم جراحة الوجه والفكين ٥٤٢٤ مريض، وقسم الأنف والأذن ٥٥٢٣ مريض، وقسم طب وجراحة العيون ٥١٢٩ مريض، قسم جراحة المسالك البولية ٥٠٢٤ مريض، وقسم جراحة الأوعية الدموية ٤٣٩٠ مريض، وقسم جراحة التجميل ٣٣١٦ مريض، وقسم جراحة المخ والأعصاب ١٦١٢ مريض، وقسم جراحة الأطفال ١٥٣٥ مريض، وقسم جراحة القلب والصدر ١٣١٣ مريض، وقسم جراحة الأورام ١٢٧٢ مريض.

وأضاف البيان أن إدارة الجامعة نفذت خطة نقل استقبال الطوارئ من المستشفي الجامعي القديم إلى المستشفى الجامعي الجديد، في يناير ٢٠٢٤، حيث تم تجهيز الطابق الأرضي طبياً وإدارياً وأمنياً لاستقبال المرضي من حالات الحوادث والطوارئ المختلفة على مدار الساعة، ويضم أيضًا قسم الأشعة، واستقبالي الجراحة والباطنة رجال وسيدات، وغرف الغرز، ورسم القلب، والجبس، وإنعاش القلب الرئوي والمزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك يضم المقر المؤقت لنقطة شرطة المستشفي الجديد.