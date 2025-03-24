مياه جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ، ولجان لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، للعمل على حلها في أسرع وقت، وخاصة المشاكل الشكاوى المتعلقة بظهور الطفح بالشوارع، أو نوعية المياه وجودتها، مع انتظام العمل بكافة المحطات والشبكات على مستوى مدن المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات.

وشددت الشركة في بيان اليوم، على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم حيال وجود أي شكاوى، إضافة إلى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي.

وناشدت الشركة المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، خلال التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك، وعدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة التي تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم.

وأشارت إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضخ في أوقات الذروة.