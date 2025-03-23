"عريس حفل شنوان".. قرية بالمنوفية تُهدي رحلة عمرة لأحد حفظة القرآن الكريم (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

نظمت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء أمس السبت، حفل بهيج حضره آلاف من أهالي القرية لتكريم أبنائهم حفظة القرآن الكريم والأطفال الصائمين فضلاً عن تقديم رحلات عمرة للأمهات المثاليات وحافظ للقرآن الكريم ورحلة بنظام القرعة إلى أحد الحاضرين بالجمع الغفير في الحفل.

وحصل الشاب "يوسف أحمد سعيد حسونة" 18 عامًا، على رحلة العمرة المخصصة لمسابقة حفظة القرآن الكريم بعد إتمامه بالإجادة، وأوضح الشاب لموقع مصراوي أن الخبر أسعده وفاجئه في ذات الوقت، لافتًا إلى شكر والديه كونهم الداعمين له فيما وصل إليه، وأضاف: "لسه محددش هطلع أنا رحلة العمرة ولا أهديها لوالدي أو والدتي، لسه محتار عشان محدش يزعل مني".

الشيخ "محمد علومة" أحد القائمين على الحفل المُقام تحت شعار "بيت العيلة"، قال إن الهدف إدخال السرور على قلوب أهل القرية، لذا الحفل ارتكز على تكريم عدد كبير، منهم حفظة القرآن والأمهات المثاليات والأطفال الصائمين وكذلك النابغين من أبناء القرية أطباء ومهندسين وغيرهم، ورابطة شارع إسكاروس التي أفطرت قطار "القاهرة طنطا" ولهم أيادي بيضاء في أعمال الخير، وأيضًا تكريم طفل من مُحاربي السرطان.

واستطرد: "مسابقة القرآن كانت تحت إشراف علامة وشيخ فاضل من شبين الكوم، وكان القصد من خارج القرية وعمل اختبارات صعبة لتأكيد نزاهة الاختيار"، وأشاد بفرحة الحضور ودور جميع المنظمين والمتطوعين فرد فرد لتقديم صورة تليق بقرية شنوان وأهلها.