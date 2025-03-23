وفاة معلم أثناء أداء عمله داخل إحدى المدارس في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظ معلم أنفاسه الأخيرة داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، أثناء أداء عمله خلال اليوم الدراسي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط جلال رمضان جابر، وكيل مدرسة الكُنّيسة الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية، أثناء أداء واجبه الوظيفي في فناء المدرسة، فهرع المعلمون إلى زميلهم، وحاولوا إسعافه، لكن دون جدوى، فتم استدعاء سيارة الإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى إثر أزمة قلبية.

وفي هذا السياق، نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولأسرة التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكداً أن وفاته أثناء أداء واجبه الوظيفي تعد دلالة على إخلاصه وتفانيه في خدمة العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه كان نموذجًا للقيادة الحكيمة والمربي الفاضل الذي كرس حياته لخدمة الطلاب والمعلمين.

وكلف المحافظ وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمستحقاته المالية من خلال المديرية، والنقابة، والوزارة، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لأسرته، تأكيدًا على تقدير الدولة لدور المعلمين وجهودهم في خدمة المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم، عن حزنها الشديد لهذا المصاب الأليم، وقدمت خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه، مشيرةً إلى أن أسرة التعليم فقدت اليوم قامة تربوية بارزة كانت نموذجًا للعطاء والإخلاص.