غضب في دسوق بسبب مزلقان "التطبيقيين".. تأخر التطوير يعطل حياة الأهالي -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب الشديد على أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، بسبب سوء حالة مزلقان "التطبيقيين" والذي يعد شريان الحياة في السير والتنقل ومرور السيارات، بسبب انتشار العوائق وبطء عملية تطويره.

إبراهيم زغلول، من أبناء مدينة دسوق أكد لـ"مصراوي"، أن مزلقان سكة حديد رقم 1 بدسوق بالكيلو 51،00 طريق قطور- دسوق دمنهور- والملقب بمزلقان البدالة كان من المقرر الانتهاء من تطويره ضمن خطة هيئة السكك الحديدية في موعد غايته 31 ديسمبر 2018 وبعد أكثر من 6 أعوام لم يجرى تطويره.

وأوضح أن هيئة السكة الحديد ترجع السبب في تأخير عملية تطويره إلى رفض شركة كهرباء دسوق الرجوع بالسور الذي تعدت به على خط التنظيم بمسافة أكثر من 5 أمتار، ورفضها للان الرجوع والالتزام بخط التنظيم ما يعد هناك تعنتًا من شركة الكهرباء بجانب عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة السكك الحديدية للمحال المتواجدة أدي إلى عدم تطوير المزلقان.

ولفت زغلول إلى أن أهالي مدينة دسوق يعانون من أزمة مرورية داخل المدينة لغلق وعدم تطوير مزلقان كوبري عتريس القريب من مزلقان التطبيقيين فكلاهما يعتبران شريان يربط شرق المدينة بغربها، وشمال المدينة بجنوبها فيما هناك جهود حالية من رئيس المدينة الحالي جمال ساطور حول سعيه على إنهاء تلك المشكلة يعاني منها أبناء مدينة دسوق.

وأشار زياد فتحي ناصر، محام من أبناء مدينة دسوق إلى أن ما يحدث في مزلقان التطبيقيين يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب التحرك نحوها خاصة أن ذلك المزلقان يعد الشريان الحقيقي لكل أبناء مدينة دسوق ما يعد مرفقًا حيويًا يربط مدينة دسوق ببعضها البعض وبكل نواحيها كما أنه وسيلة كبرى للوصول إلى المستشفى العام، وشارع الشركات المؤدي إلى مداخل ومخارج المدينة.

أما عبدالرحمن المصري، مخرج مسرحي، من أبناء المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كشف عن تردده كثيرًا على مدينة دسوق خلال الآونة الأخيرة بشأن القيام بمهام عمله الفني في قصر ثقافة دسوق لكنه فوجئ بسوء حالة مزلقان "التطبيقيين" وانتشار العوائق فيه بصورة كبيرة لا تليق بمكان يربط بين مناطق عديدة في مدينة دسوق.

ومن جانبه قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ فهناك لجنة مشكلة من ديوان عام المحافظة، وهيئة السكة الحديد، وقطاع كهرباء كفر الشيخ، ومديرية الري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق سوف تتفقد مزلقان التطبيقيين بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، أن اللجنة من أبرز مهامها هو كيفية إجراء وعمل مجسات لكابلات الكهرباء المتسببة في تأخير عملية تطوير مزلقان التطبيقيين تمهيدًا للعمل على إنهاء تلك الأزمة.