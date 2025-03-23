تداول 50 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات على أرصفة الموانئ، حيث رست 8 سفن تجارية حققت تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 676 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 521 شاحنة و5 سيارة

واستقبل ميناء سفاجا السفينة، BOS BROOK، اليوم الأحد، وعلى متنها 30000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية، كما استقبل العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين امل و ALCUDIA EXPRESS.

شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع، و480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي كوين نفرتيتي الحسين، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1970 راكبا.