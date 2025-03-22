عمره 9 أعوام.. انتشال جثمان تلميذ غريق من ترعة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، غرقًا داخل ترعة في نجع السدر قرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة نقادة يفيد بمصرع تلميذ غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع رياض.أ.م، يبلغ من العمر 9 أعوام، غرقًا داخل ترعة في قرية البحري قمولا نجع السدر مركز نقادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.