سماء سانت كاترين تشهد ظاهرة غريبة.. سحابة أرجوانية تظهر لأول مرة على جبل موسى -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

رصد أهالي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ظاهرة غريبة ظهرت لأول مرة في سماء المدينة، وهى ظهور سحابة ذات لون أرجواني على أعلى جبل موسى، في مظهر طبيعي خلاب لم يستطع أمهر الفنانين رسمه، أبهر المواطنين والسائحين.

وقال جمال الجبالي، من أهالي المدينة، إن هذه الظاهرة ظهرت بشكل مفاجئ في شكل سحابة أرجواني فوق جبل موسي فجر اليوم، ولم تستمر أكثر من عشر دقائق فقط، وخلال هذه الدقائق البسيطة خرج المواطنين والسائحين يشهدون هذا المنظر الطبيعي الخلاب، ويلتقطون الصور التذكارية له.

وأوضح "الجبالي"، أنه على الرغم من تعدد الظواهر الفلكية التي يجري رصدها بسانت كاترين، إلا أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة على جبال المدينة من خلال ظهور سحب ذات لون أرجواني ترسم مشهد بديع وسط سواد النجوم والسحب، جعلت السائحين في حالة انبهار خلال نزول الجبل.

جدير بالذكر، أن مدينة سانت كاترين يقصدها آلاف السائحين والعلماء لمشاهدة الظواهر الفلكية الفريدة من أعلى قمم جبالها، كونها تعد أهل. قمة جبلية في مصر، وليس بجنوب سيناء فقط.

كما تعد المدينة المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه الله على النبي موسى، وجرى إطلاق مشروع عملاق بتوجيهات الرئيس السيسي أطلق عليه " التجلي الأعظم" لتحويلها إلى ملتقى للسياحة الدينية البيئية الجبلية الثقافية الأثرية، لما تتميز به من طبيعة فريدة ومقومات سياحية متنوعة.